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79% українців не переїхали б до США чи Європи, навіть після отримання громадянства – КМІС 

"Українська правда"Вівторок, 17 вересня 2024, 12:37
79% українців не переїхали б до США чи Європи, навіть після отримання громадянства – КМІС 
Ілюстративне фото: Getty Images

Київський міжнародний інститут соціології запитав українців, чи переїхали б вони жити до США або будь-якої країни Європи, якби їм надали громадянство. 79% опитаних заявили, що, попри все, залишилися б в Україні.

Джерело: КМІС

Деталі: Упродовж 1-6 вересня 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" методом телефонних інтерв’ю. 

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Соціологи поставили запитання: "Чи переїхали б жити до США або ЄС, якби без умов отримали громадянство?".

 
КМІС

79% українців заявили, що залишилися б в Україні, 19% відповіли, що переїхали б до іншої країни.

 
КМІС

Соціологи з'ясували, що сьогодні 74% молодих українців залишилися б в країні. Схожа тенденція спостерігається й серед осіб віком 30-44 років, де таких 75%.

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КМІС

70% чоловіків не бажають покидати Україну, і лише 27% хочуть виїхати. Серед жінок 80% не планують залишати країну, а 18% мають намір переїхати.

Як наголошує КМІС, ці дані наведено і для чоловіків, і для жінок, щоб показати, що бажання чоловіків виїхати не можна пов'язувати лише з мобілізацією.

Дослівно: "Переважна більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли би покидати Україну."

Деталі: У вересні 2022 року 91% українців заявляли, що, попри все, залишаться в Україні, і лише 7% виявляли бажання виїхати за кордон, щоб побудувати життя в США або Європі. Соціологи припускають, що це було пов'язано зі зростанням патріотизму та оптимізму щодо майбутнього України.

У 2020 році був найбільший відсоток бажаючих переїхати в іншу країну – 28%. Про рішення залишитися в Україні заявляли 69%.

Довідково: Було опитано 1022 респондентів на підконтрольних Уряду України територіях віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

опитуванняУкраїнаЄвропа
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