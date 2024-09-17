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Український експорт: вікно відкривається?

79% украинцев не переехали бы в США или Европу, даже после получения гражданства – КМИС 

"Украинская правда"Вторник, 17 сентября 2024, 12:37
79% украинцев не переехали бы в США или Европу, даже после получения гражданства – КМИС 
Иллюстративное фото: Getty Images

Киевский международный институт социологии спросил украинцев, переехали ли бы они жить в США или любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. 79% опрошенных заявили, что, несмотря на все, остались бы в Украине.

Источник: КМИС

Детали: В течение 1-6 сентября 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью. Было опрошено 1022 респондента на подконтрольных Правительству Украины территориях в возрасте от 18 лет.

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Социологи задали вопрос: "Переехали ли бы жить в США или ЕС, если бы без условий получили гражданство?".

 
КМИС

79% украинцев заявили, что остались бы в Украине, 19% ответили, что переехали бы в другую страну.

 
КМИС

Социологи выяснили, что сегодня 74% молодых украинцев остались бы в стране. Похожая тенденция наблюдается и среди лиц в возрасте 30-44 лет, где таких 75%.

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КМИС

70% мужчин не желают покидать Украину, и только 27% хотят уехать. Среди женщин 80% не планируют покидать страну, а 18% намерены переехать.

Как отмечает КМИС, эти данные приведены и для мужчин, и для женщин, чтобы показать, что желание мужчин уехать нельзя связывать только с мобилизацией.

Дословно: "Подавляющее большинство украинских мужчин мобилизационного возраста даже при наличии легальных возможностей не хотели бы покидать Украину."

Детали: В сентябре 2022 года 91% украинцев заявляли, что, несмотря ни на что, останутся в Украине, и только 7% изъявляли желание уехать за границу, чтобы построить жизнь в США или Европе. Социологи предполагают, что это было связано с ростом патриотизма и оптимизма относительно будущего Украины.

В 2020 году был наибольший процент желающих переехать в другую страну - 28%. О решении остаться в Украине заявляли 69%.

Справочно: Было опрошено 1022 респондента на подконтрольных Правительству Украины территориях в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

опросУкраинаЕвропа
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