Окупанти атакували КАБами Сумщину: постраждали батько й син

Вранці 17 вересня армія РФ вдарила трьома керованими авіабомбами по Глухову Сумської області, внаслідок атаки постраждали батько та син 64 та 34 років.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 17 вересня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру м. Глухів Шосткинського району".

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фото: Сумська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що через ворожу атаку отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки.Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.