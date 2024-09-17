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Оккупанты атаковали КАБами Сумскую область: пострадали отец и сын

Анастасия ПроцВторник, 17 сентября 2024, 13:38
Оккупанты атаковали КАБами Сумскую область: пострадали отец и сын
ФОТО: СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Утром 17 сентября армия РФ ударила тремя управляемыми авиабомбами по Глухову Сумской области, в результате атаки пострадали отец и сын 64 и 34 лет.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 17 сентября 2024 года около 10:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру г. Глухов Шосткинского района".

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ФОТО: СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что из-за вражеской атаки получили ранения отец и сын, которым 64 и 34 года, также повреждено не менее 20 частных домовладений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

 
ФОТО: СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сумская областьпрокуратура
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