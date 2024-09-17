Медведєв запропонував створити "відкриту базу ворогів Росії" з персональними даними

Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував створити "відкриту громадську базу ворогів Росії", де будуть міститися їхніх персональні дані.

Джерело: Медведєв у соцмережах

Деталі: Російський чиновник знову почав погрожувати західним політикам, які вважають, що Україна може завдавати ударів по території Росії нібито із використанням потенціалу НАТО.

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Колишній президент РФ написав, що крім того, що потрібно "ретельно готуватися" до відображення таких ударів, необхідно ще "пам'ятати про злочинні заклики окремих західних виродків і готуватися до відплати".

Медведєв згадав про "акти відплати" Радянського Союзу і нинішньої Росії щодо "терористів і зрадників", а також дії інших країн, у тому числі США.

Також він запропонував, "незважаючи на низку очевидних правових питань", створити "відкриту громадську базу наших ворогів із зазначенням їхніх персональних даних. Для цілком прикладних цілей".

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Пряма мова: "Щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства і посади, яка вчинила злочин проти нашої країни і наших людей, або будь-яка відбита мерзота, яка просто кричить: "Вбивайте в Курську мирних громадян!", знали: за ними прийдуть. Щоб ворушилися ночами, озиралися на вулиці на всі боки, міняли свої дані і навіть громадянство, носили із собою зброю, кидалися по конспіративних квартирах.

Щоб перетворилися на хворого щура із симптомами цілодобової маніакальної тривожності та марення переслідування. І можливо, просто здохли в якусь мить, заціпенівши від страху. А якщо Господь не дасть цій тварюці піти так легко, щоб у якийсь момент вона нарешті почула тихі кроки за спиною…"

Чому це важливо: Росія розпочала свою агресію проти України ще у 2014 році, окупувавши Крим та частину Донбасу. У 2022 році РФздійснила повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок серпня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.