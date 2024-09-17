Медведев предложил создать "открытую базу врагов России" с персональными данными

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев предложил создать "открытую общественную базу врагов России", где будут содержаться их персональные данные.

Источник: Медведев в соцсетях

Детали: Российский чиновник снова начал угрожать западным политикам, которые считают, что Украина может наносить удары по территории России якобы с использованием потенциала НАТО.

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Бывший президент РФ написал, что кроме того, что нужно "тщательно готовиться" к отражению таких ударов, необходимо еще "помнить о преступных призывах отдельных западных уродов и готовиться к возмездию".

Медведев вспомнил об "актах возмездия" Советского Союза и нынешней России в отношении "террористов и предателей", а также действиях других стран, в том числе США.

Также он предложил, "несмотря на ряд очевидных правовых вопросов", создать "открытую общественную базу наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей".

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Прямая речь: "Чтобы каждая тварь, независимо от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, которая просто кричит: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут. Чтобы шевелились по ночам, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам.

Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования. И возможно, просто сдохли в какой-то момент, оцепенев от страха. А если Господь не даст этой твари уйти так легко, чтобы в какой-то момент она наконец услышала тихие шаги за спиной..."

Почему это важно: Россия начала свою агрессию против Украины еще в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донбасса. В 2022 году РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, атаковав мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на начало августа − за более, чем 10 лет войны и более чем 2 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Путин в своих спичах и заявлениях продолжает искажать реальность, пытаясь предствить жертвой Россию, при этом ищет поддержки у Китая и в Северной Кореи. В частности в КНДР покупает ракеты, которые запускает по мирным населенным пунктам Украины.