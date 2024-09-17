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Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 7 людей, серед них – 4 рятувальників

Анастасія Проц, Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 19:02
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 7 людей, серед них – 4 рятувальників
Ілюстративне фото: Getty Images

Вдень 17 вересня окупанти двічі вдарили керованими авіабомбами по Київському району Харкова, одне влучання зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру. Наразі відомо про 7 поранених, серед них  – 4 рятувальників, які гасили пожежу поблизу.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Терехова: "Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину".

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Деталі: Зазначається, що серед поранених четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Два цивільні чоловіки 19 і 25 років у легкому та середньому стані. 

Раніше Терехов писав, що окупанти вдарили  двома КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території. Згодом Синєгубов уточнив, що, одне влучання зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру. 

Оновлено: Пізніше в Харківській обласній прокуратурі уточнили, що постраждали сім людей, серед них четверо працівників ДСНС та троє цивільних.

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Прокурори попередньо встановили, що армія РФ завдала ударів з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ трьома ФАБ-250 з УМПК.

 

ХарківРосіяобстріл
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