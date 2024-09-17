Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 7 человек, среди них – 4 спасателей

Анастасия Проц, Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 19:02
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 7 человек, среди них – 4 спасателей
Иллюстративное фото: Getty Images

Днем 17 сентября оккупанты дважды ударили управляемыми авиабомбами по Киевскому району Харькова, одно попадание зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. Известно о 7 раненых, среди них – 4 спасателей, которые тушили пожар рядом.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Терехова: "Шестеро пострадавших от удара оккупантского КАБа на данную минуту".

Реклама:

Детали: Отмечается, что среди раненых четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Два гражданских мужчины 19 и 25 лет в легком и среднем состоянии.

Ранее Терехов писал, что оккупанты ударили двумя КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Впоследствии Синегубов уточнил, что, одно попадание зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

Обновлено: Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что пострадали семь человек, среди них четверо работников ГСЧС и трое гражданских.

РЕКЛАМА:
 

Прокуроры предварительно установили, что армия РФ нанесла удары из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ тремя ФАБ-250 с УМПК.

 

ХарьковРосcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоOSINT: Межконтинентальная ракета "Сармат" взорвалась во время испытаний в РФ

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

71 "Шахед" сбили ночью над Украиной

WSJ: Бойцы ГУР, которые освобождали Змеиный, более суток блуждали в море на резиновой лодке

фотоВ Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"

Все новости...
Харьков
Удар по Харькову 15 сентября: госпитализированы 14 человек, один ребенок - в тяжелом состоянии
В Харькове из-под завалов извлекли тело погибшей, пожар потушили
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 42, самому младшему – один год
Последние новости
15:13
В Чехии разоблачили мошенников, собравших более 40 тысяч евро якобы на помощь Украине
15:03
фотоРФ атаковала частный сектор Славянска - три женщины ранены
15:00
Когда день и ночь равны. Как происходит осеннее равноденствие
14:40
Польша заверила в поддержке Украины, но «имеет свои требования»
14:24
футболФутболку экс-капитана сборной Украины Тимощука продали, чтобы помочь Курской области
14:00
Полярники показали тюленя, который в этом году первым родился возле "Вернадского"
13:51
МВФ потребует от Украины повышения НДС в случае роста расходов - комитет
13:34
фотоOSINT: Межконтинентальная ракета "Сармат" взорвалась во время испытаний в РФ
13:16
В Албании хотят создать город-государство для умеренных мусульман
12:57
Мечтал дождаться брата из плена: что известно о мальчике, погибшем в результате атаки по Кривому Рогу
Все новости...
Реклама:
Реклама: