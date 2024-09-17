Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 7 человек, среди них – 4 спасателей

Днем 17 сентября оккупанты дважды ударили управляемыми авиабомбами по Киевскому району Харькова, одно попадание зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. Известно о 7 раненых, среди них – 4 спасателей, которые тушили пожар рядом.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Терехова: "Шестеро пострадавших от удара оккупантского КАБа на данную минуту".

Реклама:

Детали: Отмечается, что среди раненых четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Два гражданских мужчины 19 и 25 лет в легком и среднем состоянии.

Ранее Терехов писал, что оккупанты ударили двумя КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Впоследствии Синегубов уточнил, что, одно попадание зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

Обновлено: Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что пострадали семь человек, среди них четверо работников ГСЧС и трое гражданских.

РЕКЛАМА:

Прокуроры предварительно установили, что армия РФ нанесла удары из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ тремя ФАБ-250 с УМПК.