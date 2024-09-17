Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожі сховища з боєприпасами поблизу тимчасово окупованого ворогом Маріуполя.

Джерело: пресслужба ВМС

Деталі: Зазначається, що днями підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів противника поблизу Маріуполя.

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За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України, вказано в повідомленні.

Дослівно: "Військово-морські сили Збройних сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!".