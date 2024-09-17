Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражеские хранилища с боеприпасами вблизи временно оккупированного врагом Мариуполя.

Источник: пресс-служба ВМС

Детали: Отмечается, что на днях подразделения Военно-морских сил нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов противника вблизи Мариуполя.

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По подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины, указано в сообщении.

Дословно: "Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!".