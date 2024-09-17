Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину

Після стабілізації лінії фронту на Харківщині бригадного генерала Михайла Драпатого, який керував ОТУ "Харків" з перших днів російського прориву, перекинули на посаду командувача ОТУ "Луганськ".

Джерело: співрозмовник Української правди у військових колах

Деталі: Драпатий на новій посаді вже не перший тиждень. Він прибув в оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" приблизно 5-10 вересня.

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У його зоні відповідальності тепер опиниться смуга від Білогорівки (Луганщина) до Торецька та Нью-Йорка (Донеччина).

З найскладніших точок цього напрямку – Часів Яр, Торецьк та Нью-Йорк.

До Драпатого ОТУ "Луганськ" керував полковник Євген Ледовий.

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Нагадаємо: Влітку 2014 року Драпатий очолив прорив українських сил з оточення під Червонопартизанськом на Луганщині, вийшовши з "Ізваринського котла". Врятувалися 260 бійців, а з ними – понад 30 одиниць техніки.

Драпатий – повний кавалер орденів Богдана Хмельницького: перший отримав у серпні 2016-го, третій – у липні 2022-го.

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