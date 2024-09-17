После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область

После стабилизации линии фронта на Харьковщине бригадного генерала Михаила Драпатого, который руководил ОТГ "Харьков" с первых дней российского прорыва, перебросили на должность командующего ОТГ "Луганск".

Источник: собеседник Украинской правды в военных кругах

Детали: Драпатый на новой должности уже не первую неделю. Он прибыл в оперативно-тактическую группировку "Луганск" примерно 5-10 сентября.

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В его зоне ответственности теперь окажется полоса от Белогоровки (Луганская область) до Торецка и Нью-Йорка (Донецкая область).

Из самых сложных точек этого направления – Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк.

До Драпатого ОТГ "Луганск" руководил полковник Евгений Ледовый.

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Напомним: Летом 2014 года Драпатый возглавил прорыв украинских сил из окружения под Червонопартизанском на Луганщине, выйдя из "Изваринского котла". Спаслись 260 бойцов, а с ними – более 30 единиц техники.

Драпатый – полный кавалер орденов Богдана Хмельницкого: первый получил в августе 2016-го, третий - в июле 2022-го.

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