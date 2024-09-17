Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
Вівторок, 17 вересня 2024, 17:04
Вдень 17 вересня російські окупанти завдали ракетного удару балістичною ракетою по підприємству в Сумах, одна людина зазнала поранень.
Джерело: Сумська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства близько 11:05 год вівторка, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали удару, ймовірно балістичною ракетою, по території одного з підприємств у місті Суми.
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Внаслідок атаки ворога отримав поранення 41-річний чоловік.
Дослівно: "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області".