Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка

Вдень 17 вересня російські окупанти завдали ракетного удару балістичною ракетою по підприємству в Сумах, одна людина зазнала поранень.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства близько 11:05 год вівторка, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали удару, ймовірно балістичною ракетою, по території одного з підприємств у місті Суми.

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Внаслідок атаки ворога отримав поранення 41-річний чоловік.

Дослівно: "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області".