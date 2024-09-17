Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка

Валентина РоманенкоВівторок, 17 вересня 2024, 17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
ілюстрація прокуратури

Вдень 17 вересня російські окупанти завдали ракетного удару балістичною ракетою по підприємству в Сумах, одна людина зазнала поранень.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства близько 11:05 год вівторка, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали удару, ймовірно балістичною ракетою, по території одного з підприємств у місті Суми.

Реклама:

Внаслідок атаки ворога отримав поранення 41-річний чоловік.

Дослівно: "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області".

Сумиракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Суми
Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода
Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Сумах, у місті перебої з водою і світлом
Генштаб: Окупанти у середу завдали 14 авіаударів по прикордонню Сумщини та Чернігівщини
Останні новини
01:12
Таврійські десантники на Курахівському напрямку відбили масований штурм росіян
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: