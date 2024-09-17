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Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина

Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 17:04
Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина
иллюстрация прокуратуры

Днем 17 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистической ракетой по предприятию в Сумах, один человек получил ранения.

Источник: Сумская областная прокуратура

Детали: По данным следствия около 11:05 вторника, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли удар, вероятно баллистической ракетой, по территории одного из предприятий в городе Сумы.

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В результате атаки врага получил ранения 41-летний мужчина.

Дословно: "Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области".

Сумыракетный ударвойна
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