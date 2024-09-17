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Генштаб: Окупанти 88 разів атакували позиції ЗСУ, найбільше – на Курахівському напрямку

"Українська правда"Вівторок, 17 вересня 2024, 17:42
Генштаб: Окупанти 88 разів атакували позиції ЗСУ, найбільше – на Курахівському напрямку
Ілюстративне зображення. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

З початку доби кількість бойових зіткнень між українськими та російськими військами сягнула 88, причому найбільш активні бойові дії зафіксовано на Курахівському напрямку, де противник провів чверть від усіх атак.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За інформацією Генштабу, від початку доби тривають бої по всій лінії фронту. Окупанти продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Під обстрілами опинилися населені пункти Карповичі, Прогрес, Угроїди, Степок, Високе та інші.

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Загалом на цей час росіяни скинули на територію України 14 керованих авіабомб, з яких чотири ударили по місту Суми. Крім того, за сьогодні на Курську область Росії противник скинув 17 КАБів.

Найбільша кількість боєзіткнень на цей час на Курахівському напрямку. За підтримки авіації загарбники 22 рази намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Георгіївки та Костянтинівки.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили 19 спроб потіснити ЗСУ з займаних позицій у районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки та Українська.

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На Лиманському напрямку тривають щонайменше два боєзіткнення, хоча ворог вже здійснив вісім спроб прориву. Ситуація залишається під контролем ЗСУ.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили шість ворожих атак, зокрема біля Синьківки, Новоосинового та Лозової. 

Активні бої також точаться на Сіверському, Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках. Окупанти не припиняють атак, але українські війська рішуче дають відсіч, відбиваючи більшість спроб прориву.

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