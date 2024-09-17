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Генштаб: Оккупанты 88 раз атаковали позиции ВСУ, больше всего - на Кураховском направлении

"Украинская правда"Вторник, 17 сентября 2024, 17:42
Генштаб: Оккупанты 88 раз атаковали позиции ВСУ, больше всего - на Кураховском направлении
Иллюстративное изображение. Фото: Генеральный штаб ВСУ

С начала суток количество боевых столкновений между украинскими и российскими войсками достигло 88, причем наиболее активные боевые действия зафиксированы на Кураховском направлении, где противник провел четверть всех атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: По информации Генштаба, с начала суток продолжаются бои по всей линии фронта. Оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Под обстрелами оказались населенные пункты Карповичи, Прогресс, Угроиды, Степок, Высокое и другие.

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Всего в настоящее время россияне сбросили на территорию Украины 14 управляемых авиабомб, из которых четыре ударили по городу Сумы. Кроме того, за сегодня на Курскую область России противник сбросил 17 КАБов.

Наибольшее количество боестолкновений в настоящее время на Кураховском направлении. При поддержке авиации захватчики 22 раза пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Георгиевки и Константиновки.

С начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили 19 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки и Украинской.

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На Лиманском направлении продолжаются по меньшей мере два боестолкновения, хотя враг уже совершил восемь попыток прорыва. Ситуация остается под контролем ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили шесть вражеских атак, в частности у Синьковки, Новоосиново и Лозовой. 

Активные бои также идут на Северском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях. Оккупанты не прекращают атак, но украинские войска решительно дают отпор, отражая большинство попыток прорыва.

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