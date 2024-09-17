Зеленський разом з ПС придумали, як збільшити кількість F-16 в Україні

Президент Володимир Зеленський каже, що у вівторок на нараді з командуванням Повітряних сил знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців

Пряма мова: "Провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів".

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Деталі: У чому полягають ці кроки, президент не повідомив.

Він додав, що також на нараді були визначені всі завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони.

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Що передувало: 16 вересня Зеленський заявив, що план перемоги України у війні готовий на 90%.