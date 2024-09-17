Зеленский вместе с ВС придумали, как увеличить количество F-16 в Украине

Президент Владимир Зеленский говорит, что во вторник на совещании с командованием Воздушных сил нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь: "Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов".

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Детали: В чем заключаются эти шаги, президент не сообщил.

Он добавил, что также на совещании были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

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Что предшествовало: 16 сентября Зеленский заявил, что план победы Украины в войне готов на 90%.