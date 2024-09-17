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З'явились супутникові знімки з наслідками українських ударів по складах боєприпасів під Маріуполем 

Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 20:56
З'явились супутникові знімки з наслідками українських ударів по складах боєприпасів під Маріуполем 
Фото - Радіо Свобода

Російська служба "Радіо Свобода" показала знімки, на яких видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Деякі удари, як випливає з фото і свідчень очевидців, були ще 13 вересня, інші – уночі 16 вересня.

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Що передувало:

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Днями підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів противника поблизу Маріуполя.

За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України, вказано в повідомленні.

війнаМаріуполь
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