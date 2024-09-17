З'явились супутникові знімки з наслідками українських ударів по складах боєприпасів під Маріуполем
Російська служба "Радіо Свобода" показала знімки, на яких видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Деякі удари, як випливає з фото і свідчень очевидців, були ще 13 вересня, інші – уночі 16 вересня.
З'явились супутникові знімки з наслідками українських ударів по складах боєприпасів під Маріуполем— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 17, 2024
Фото - Радіо Свобода pic.twitter.com/F2y5FD9ltH
Що передувало:
Днями підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів противника поблизу Маріуполя.
За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України, вказано в повідомленні.