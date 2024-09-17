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Появились спутниковые снимки с последствиями украинских ударов по складам боеприпасов под Мариуполем

Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 20:56
Появились спутниковые снимки с последствиями украинских ударов по складам боеприпасов под Мариуполем
Фото - Радио Свобода

Российская служба "Радио Свобода" показала снимки, на которых видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях Мариуполя.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Некоторые удары, как следует из фото и свидетельств очевидцев, были еще 13 сентября, другие - ночью 16 сентября.

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Что предшествовало:

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На днях подразделения Военно-морских сил нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов противника вблизи Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины, указано в сообщении.

войнаМариуполь
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