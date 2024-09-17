Появились спутниковые снимки с последствиями украинских ударов по складам боеприпасов под Мариуполем

Российская служба "Радио Свобода" показала снимки, на которых видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях Мариуполя.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Некоторые удары, как следует из фото и свидетельств очевидцев, были еще 13 сентября, другие - ночью 16 сентября.

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З'явились супутникові знімки з наслідками українських ударів по складах боєприпасів під Маріуполем



Фото - Радіо Свобода pic.twitter.com/F2y5FD9ltH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 17, 2024

Что предшествовало:

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На днях подразделения Военно-морских сил нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов противника вблизи Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины, указано в сообщении.