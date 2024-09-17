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Зеленський анонсував "сильне" військове наповнення Плану перемоги

Євген КізіловВівторок, 17 вересня 2024, 21:41
Зеленський анонсував сильне військове наповнення Плану перемоги
Володимир Зеленський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів нараду з військовим командуванням, на якій готували "військовий пакет" для відчутного зміцнення України на шляху до перемоги у війні проти РФ.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців

Пряма мова: "Коротко про сьогодні. Перше – нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги".

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Деталі: Подробиць цього змісту президент не надав.

Що передувало: 16 вересня Зеленський заявив, що план перемоги України у війні готовий на 90%.

Зеленськийвійна
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