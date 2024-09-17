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Зеленский анонсировал "сильное" военное наполнение Плана победы

Евгений КизиловВторник, 17 сентября 2024, 21:41
Зеленский анонсировал сильное военное наполнение Плана победы
Владимир Зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во вторник провел совещание с военным командованием, на котором готовили "военный пакет" для ощутимого укрепления Украины на пути к победе в войне против РФ.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь: "Коротко о сегодняшнем дне. Первое – совещание по военному наполнению нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, который может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".

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Детали: Подробностей этого содержания президент не предоставил.

Что предшествовало: 16 сентября Зеленский заявил, что план победы Украины в войне готов на 90%.

Зеленскийвойна
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