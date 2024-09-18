Усик прокоментував своє затримання: Сталося непорозуміння
Середа, 18 вересня 2024, 00:49
Боксер Олександр Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його затримали, сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку.
Джерело: Усик в Instagram
Пряма мова: "Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам з підтримку.
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І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все."
Нагадаємо:
- Чемпіона світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика затримала поліція в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня.
- Після опівночі президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Усиком та повідомив, що його відпустили.