Усик прокоментував своє затримання: Сталося непорозуміння

Боксер Олександр Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його затримали, сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку.

Джерело: Усик в Instagram

Пряма мова: "Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам з підтримку.

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І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все."

Скриншот історії Усика в Instagram

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