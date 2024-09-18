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Усик прокоментував своє затримання: Сталося непорозуміння

Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 00:49
Усик прокоментував своє затримання: Сталося непорозуміння
Олександр Усик, фото: Getty Images

Боксер Олександр Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його затримали, сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку.

Джерело: Усик в Instagram

Пряма мова: "Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам з підтримку. 

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І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все."

Скриншот історії Усика в Instagram
Скриншот історії Усика в Instagram

Нагадаємо: 

Усик
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