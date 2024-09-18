Усик прокомментировал свое задержание: Произошло недоразумение

Боксер Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его задержали, произошло недоразумение и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.

Источник: Усик в Instagram

Прямая речь: "Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку.

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И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все".

Напомним: