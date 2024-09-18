Усик прокомментировал свое задержание: Произошло недоразумение
Среда, 18 сентября 2024, 00:49
Боксер Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его задержали, произошло недоразумение и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.
Источник: Усик в Instagram
Прямая речь: "Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку.
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И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все".
Напомним:
- Чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика задержала полиция в аэропорту Кракова вечером 17 сентября.
- После полуночи президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Усиком и сообщил, что его отпустили.