У Києві пролунали вибухи. На підступах до міста працювала ППО

У ніч на 18 вересня у Києві було чутно вибухи.

Джерело: "Суспільне", КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За інформацією начальника КМВА Сергія Попка на підступах до Києва працює ППО.

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Він попросив мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про "Шахед" в напрямку Києва та можливу роботу ППО.

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