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У Києві пролунали вибухи. На підступах до міста працювала ППО

Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 03:08
У Києві пролунали вибухи. На підступах до міста працювала ППО
фото: Getty Images

У ніч на 18 вересня у Києві було чутно вибухи.

Джерело: "Суспільне", КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За інформацією начальника КМВА Сергія Попка на підступах до Києва працює ППО. 

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Він попросив мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про "Шахед" в напрямку Києва та можливу роботу ППО.

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КиївППОвибух
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