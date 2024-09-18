У Києві пролунали вибухи. На підступах до міста працювала ППО
Середа, 18 вересня 2024, 03:08
У ніч на 18 вересня у Києві було чутно вибухи.
Джерело: "Суспільне", КМВА, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: За інформацією начальника КМВА Сергія Попка на підступах до Києва працює ППО.
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Він попросив мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повітряні сили попереджали про "Шахед" в напрямку Києва та можливу роботу ППО.
Нагадаємо:
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- Увечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України.
- На Київщині працювала ППО.
- Також вибухи пролунали у Кропивницькому.