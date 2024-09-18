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В Киеве прогремели взрывы. На подступах к городу работала ПВО

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 03:08
В Киеве прогремели взрывы. На подступах к городу работала ПВО
фото: Getty Images

В ночь на 18 сентября в Киеве были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне", КМВА, Воздушные силы ВСУ

Детали: По информации начальника КГВА Сергея Попка на подступах к Киеву работает ПВО. 

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Он попросил жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные силы предупреждали о "Шахеде" в направлении Киева и возможной работе ПВО.

Напомним:

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Также взрывы прогремели в Кропивницком.

КиевПВОвзрыв
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