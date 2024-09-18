В Киеве прогремели взрывы. На подступах к городу работала ПВО
Среда, 18 сентября 2024, 03:08
В ночь на 18 сентября в Киеве были слышны взрывы.
Источник: "Суспільне", КМВА, Воздушные силы ВСУ
Детали: По информации начальника КГВА Сергея Попка на подступах к Киеву работает ПВО.
Реклама:
Он попросил жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Воздушные силы предупреждали о "Шахеде" в направлении Киева и возможной работе ПВО.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины.
- На Киевщине работала ПВО.