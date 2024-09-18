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ISW: Росія використовує соцмережі, щоб втручатись у вибори і дестабілізувати

Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 05:40
ISW: Росія використовує соцмережі, щоб втручатись у вибори і дестабілізувати
фото: Getty Images

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія продовжує докладати зусиль для розвитку можливостей використання інформаційних операцій на платформах соціальних мереж, щоб викликати кінетичну активність і здійснювати втручання у вибори, заходи з дестабілізації та схеми ухилення від санкцій.

Джерело: ISW

Деталі: Витоки документів, що описують масштабні інформаційні кампанії Кремля, спрямовані проти України та Заходу, продовжують демонструвати прагнення Кремля використовувати свої глобальні інформаційні інструменти для просування інтересів Москви за допомогою соціальних мереж. 

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Дослівно: "Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, 17 вересня заборонила російський державний ЗМІ Russia Today (RT) та "інші пов'язані з ним організації" за "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".

13 вересня Державний департамент США оголосив про санкції проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з RT, яких Держдепартамент звинуватив в участі в інформаційних операціях, прихованому впливі та військових закупівлях для Кремля, спрямованих на держави Європи, Африки, Північної та Південної Америки". 

Ще деталі: Проект розслідувань "Схеми" Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) проаналізував тисячі витоків документів, які раніше отримали німецькі та естонські ЗМІ, що описують роботу російської компанії "Агентство соціального дизайну" (АСД), яку Міністерство юстиції США (Мін'юст) нещодавно оголосило частиною комплексних операцій Кремля зі здійснення зловмисного впливу "Двійник" 

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Проект "Схеми" повідомив, що АСД поширювала фальшиві офіційні документи, зокрема сфабриковані накази Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, в рамках зусиль, спрямованих на "дискредитацію військово-політичного керівництва України та деморалізацію Збройних сил України". 

Як повідомляється, АСД створила фальшиві документи нібито від європейських урядових установ, фальшиві новини нібито від європейських ЗМІ та антиукраїнські меми, які широко розповсюджувалися в соціальних мережах. 

Ключові висновки ISW за 17 вересня:

  • Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ще одного випадку очевидного російського зловживання та страти українського військовополоненого.
  • Витік документів, що описують масштабні інформаційні кампанії Кремля, спрямовані проти України та Заходу, продовжує демонструвати прагнення Кремля використовувати свої глобальні інформаційні інструменти для просування інтересів Москви за допомогою соціальних мереж.
  • Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу прибув до Ірану з неоголошеним візитом після нещодавніх візитів до Сирії та Північної Кореї на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на забезпечення військової співпраці та підтримки з боку незахідних союзників.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся в Москві з міністром закордонних справ Північної Кореї Чое Сон-хуї.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька і Покровська та на південний захід від Донецька.
  • Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило 17 вересня, що Росія продовжує вербувати громадян Сирії для участі у бойових діях в Україні.

РосіясоцмережіISW
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