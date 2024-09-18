ISW: Россия использует соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и дестабилизировать
По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и осуществлять вмешательство в выборы, меры по дестабилизации и схемы уклонения от санкций.
Источник: ISW
Детали: Утечки документов, описывающих масштабные информационные кампании Кремля, направленные против Украины и Запада, продолжают демонстрировать стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы с помощью социальных сетей.
Дословно: "Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября запретила российское государственное СМИ Russia Today (RT) и „другие связанные с ним организации" за „деятельность, связанную с иностранным вмешательством".
13 сентября Государственный департамент США объявил о санкциях против юридических и физических лиц, связанных с RT, которых Госдепартамент обвинил в участии в информационных операциях, скрытом влиянии и военных закупках для Кремля, направленных на государства Европы, Африки, Северной и Южной Америки".
Еще детали: Проект расследований "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) проанализировал тысячи утечек документов, которые ранее получили немецкие и эстонские СМИ, описывающие работу российской компании "Агентство социального дизайна" (АСД), которую Министерство юстиции США (Минюст) недавно объявило частью комплексных операций Кремля по осуществлению злонамеренного влияния "Двойник"
Проект "Схемы" сообщил, что АСД распространяла фальшивые официальные документы, в частности сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, в рамках усилий, направленных на "дискредитацию военно-политического руководства Украины и деморализацию Вооруженных сил Украины".
Как сообщается, АСД создала фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, фальшивые новости якобы от европейских СМИ и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.
Ключевые выводы ISW за 17 сентября:
- Генеральная прокуратура Украины начала расследование еще одного случая очевидного российского злоупотребления и казни украинского военнопленного.
- Утечка документов, описывающих масштабные информационные кампании Кремля, направленные против Украины и Запада, продолжает демонстрировать стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы с помощью социальных сетей.
- Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом после недавних визитов в Сирию и Северную Корею на фоне постоянных усилий России, направленных на обеспечение военного сотрудничества и поддержки со стороны незападных союзников.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с министром иностранных дел Северной Кореи Чое Сон-хуи.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска и к юго-западу от Донецка.
- Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило 17 сентября, что Россия продолжает вербовать граждан Сирии для участия в боевых действиях в Украине.