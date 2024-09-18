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ISW: Россия использует соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и дестабилизировать

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 05:40
ISW: Россия использует соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и дестабилизировать
фото: Getty Images

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и осуществлять вмешательство в выборы, меры по дестабилизации и схемы уклонения от санкций.

Источник: ISW

Детали: Утечки документов, описывающих масштабные информационные кампании Кремля, направленные против Украины и Запада, продолжают демонстрировать стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы с помощью социальных сетей. 

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Дословно: "Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября запретила российское государственное СМИ Russia Today (RT) и „другие связанные с ним организации" за „деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

13 сентября Государственный департамент США объявил о санкциях против юридических и физических лиц, связанных с RT, которых Госдепартамент обвинил в участии в информационных операциях, скрытом влиянии и военных закупках для Кремля, направленных на государства Европы, Африки, Северной и Южной Америки". 

Еще детали: Проект расследований "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) проанализировал тысячи утечек документов, которые ранее получили немецкие и эстонские СМИ, описывающие работу российской компании "Агентство социального дизайна" (АСД), которую Министерство юстиции США (Минюст) недавно объявило частью комплексных операций Кремля по осуществлению злонамеренного влияния "Двойник" 

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Проект "Схемы" сообщил, что АСД распространяла фальшивые официальные документы, в частности сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, в рамках усилий, направленных на "дискредитацию военно-политического руководства Украины и деморализацию Вооруженных сил Украины". 

Как сообщается, АСД создала фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, фальшивые новости якобы от европейских СМИ и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях. 

Ключевые выводы ISW за 17 сентября:

  • Генеральная прокуратура Украины начала расследование еще одного случая очевидного российского злоупотребления и казни украинского военнопленного.
  • Утечка документов, описывающих масштабные информационные кампании Кремля, направленные против Украины и Запада, продолжает демонстрировать стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы с помощью социальных сетей.
  • Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом после недавних визитов в Сирию и Северную Корею на фоне постоянных усилий России, направленных на обеспечение военного сотрудничества и поддержки со стороны незападных союзников.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с министром иностранных дел Северной Кореи Чое Сон-хуи.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска и к юго-западу от Донецка.
  • Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило 17 сентября, что Россия продолжает вербовать граждан Сирии для участия в боевых действиях в Украине.

РосcиясоцсетиISW
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