ISW: Россия использует соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и дестабилизировать

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и осуществлять вмешательство в выборы, меры по дестабилизации и схемы уклонения от санкций.

Источник: ISW

Детали: Утечки документов, описывающих масштабные информационные кампании Кремля, направленные против Украины и Запада, продолжают демонстрировать стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы с помощью социальных сетей.

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Дословно: "Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября запретила российское государственное СМИ Russia Today (RT) и „другие связанные с ним организации" за „деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

13 сентября Государственный департамент США объявил о санкциях против юридических и физических лиц, связанных с RT, которых Госдепартамент обвинил в участии в информационных операциях, скрытом влиянии и военных закупках для Кремля, направленных на государства Европы, Африки, Северной и Южной Америки".

Еще детали: Проект расследований "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) проанализировал тысячи утечек документов, которые ранее получили немецкие и эстонские СМИ, описывающие работу российской компании "Агентство социального дизайна" (АСД), которую Министерство юстиции США (Минюст) недавно объявило частью комплексных операций Кремля по осуществлению злонамеренного влияния "Двойник"

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Проект "Схемы" сообщил, что АСД распространяла фальшивые официальные документы, в частности сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, в рамках усилий, направленных на "дискредитацию военно-политического руководства Украины и деморализацию Вооруженных сил Украины".

Как сообщается, АСД создала фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, фальшивые новости якобы от европейских СМИ и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.

Ключевые выводы ISW за 17 сентября: