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У російському Ярославлі горів склад паливно-мастильних матеріалів

Ірина БалачукСереда, 18 вересня 2024, 09:34
У російському Ярославлі горів склад паливно-мастильних матеріалів
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ АСТРА

У місті Ярославль Ярославської області Росії спалахнула масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами, під час гасіння вогню постраждали 4 пожежників.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", МНС РФ і російські Telegram-канали

Деталі: Пожежа почалася близько 23:00 17 вересня. Причина загоряння невідома. 

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Фото з Telegram-каналу Астра 

За даними РИА Новости, горів склад із покришками і паливно-мастильними матеріалами. 

 
Фото з Telegram-каналу Астра 

Пізніше в МНС РФ заявили, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона. Постраждали 4 пожежників, їх госпіталізували.  

 
Фото МНС РФ

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Повідомляють, що вогонь уже загасили.

 
Фото МНС РФ

Наприкінці серпня повідомлялося, що українські дрони намагалися атакувати ярославський нафтопереробний завод.

Цієї ночі українські безпілотники атакували різні регіони Росії. Міноборони РФ заявило, що ППО нібито збила 54 БпЛа над різними регіонами.

Водночас відомство не згадало Тверську область, де дрони атакували склад боєприпасів, унаслідок чого вирувала пожежа і було чути детонацію.

Росіяпожежа
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