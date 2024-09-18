В российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов  

В городе Ярославль Ярославской области России вспыхнул масштабный пожар на складе с горюче-смазочными материалами, во время тушения огня пострадали 4 пожарных.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", МЧС РФ и российские Telegram-каналы

Детали: Пожар начался около 23:00 17 сентября. Причина возгорания неизвестна.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АСТРА

По данным РИА Новости, горел склад с покрышками и горюче-смазочными материалами.

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АСТРА

Позже в МЧС РФ заявили, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали 4 пожарных, они госпитализированы.

фото МЧС РФ

Сообщается, что огонь уже потушили.

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фото МЧС РФ

У російському Ярославлі горів склад паливно-мастильних матеріалів. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/QUI9lrEsNS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

В конце августа сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Этой ночью украинские беспилотники атаковали разные регионы Росси. Минобороны РФ заявило, что ПВО якобы сбила 54 БпЛА над разными регионами.

Вместе с тем ведомство не упомянуло Тверскую область, где был атакован склад боеприпасов, в результате чего бушевал пожар и была слышна детонация.