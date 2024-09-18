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СБУ прийшла з обшуками в монастир УПЦ МП в центрі Києва – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 18 вересня 2024, 10:28
СБУ прийшла з обшуками в монастир УПЦ МП в центрі Києва – джерело
фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України 18 вересня проводить обшуки Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП на столичному Печерську.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, оперативники спецслужби від ранку проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі.

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фото, надане УП джерелом

Слідчі дії пов’язані із підозрою в поширенні кремлівської пропаганди та підтримці церковниками агресії РФ проти України.

УПЦ МПСБУобшуки
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