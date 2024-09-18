СБУ пришла с обысками в монастырь УПЦ МП в центре Киева – источник

Служба безопасности Украины 18 сентября проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП на столичном Печерске.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, оперативники спецслужбы с утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.

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фото, предоставленное УП источником

Следственные действия связаны с подозрением в распространении кремлевской пропаганды и поддержке церковниками агрессии РФ против Украины.