СБУ пришла с обысками в монастырь УПЦ МП в центре Киева – источник
Среда, 18 сентября 2024, 10:28
Служба безопасности Украины 18 сентября проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП на столичном Печерске.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, оперативники спецслужбы с утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.
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Следственные действия связаны с подозрением в распространении кремлевской пропаганды и поддержке церковниками агрессии РФ против Украины.