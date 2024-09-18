Дрони СБУ, ГУР та ССО "стерли з лиця землі" склад Міноборони РФ у російському Торопці – джерело

В ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

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Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Пожежа охопила ділянку шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

відео з російського Торопця, де зацвіла "бавовна" Сил оборони... pic.twitter.com/6Rhr5Rah6H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

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Пряма мова: "СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України".

Що передувало: У 2018 році Міноборони РФ звітувало, що арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів відповідає найвищим світовим стандартам.

Повідомлялося, що "арсенал дає змогу укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їхнє збереження і вибухопожежобезпеку. Повне завантаження кожного сховища арсеналу становить до 240 тонн".

Було заявлено, що створюється система зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів, яка "відповідає найвищим світовим стандартам".