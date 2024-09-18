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Дроны СБУ, ГУР и ССО "стерли с лица земли" склад Минобороны РФ в российском Торопце – источник

Валентина РоманенкоСреда, 18 сентября 2024, 10:53
Дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли склад Минобороны РФ в российском Торопце – источник
скриншот

В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По словам источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

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После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Пожар охватил участок шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

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Прямая речь: "СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, которые работают на войну против Украины".

Что предшествовало: В 2018 году Минобороны РФ отчитывалось, что арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам.

Сообщалось, что "арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн".

Было заявлено, что создается система хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, "отвечающую самым высоким мировым стандартам".

 

беспилотникиСБУГУРССО
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