У Раді провалили дерусифікацію понад 300 населених пунктів. Трибуну заблокували

Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу.

Джерело: народний депутат Роман Лозинський у Facebook

Пряма мова: "Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано москвою протягом століть поневолення.

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Неформальне об'єднання "Депутати московського патріархату" усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів.

Це тотальна ганьба для України. Це реванш".

Деталі: Лозинський також опублікував, як голосували нардепи за відповідну постанову.

Зокрема, 75 парламентарів "не голосували", 5 "утримались" і 3 були "проти".

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Найбільше тих, хто "не голосував" серед "Слуг народу" – 40 та депутатської "Платформи за життя та мир" – 15, де об'єдналися вихідці із "ОПЗЖ" після заборони.

Після провального голосування обурені нардепи заблокували трибуну парламенту. Народні депутати вимагали зібрати погоджувальну раду і доручити профільному комітету повторно і негайно розглянути постанову, щоб знову винести її у сесійну залу. Нардепи скандували: "Ганьба".

фото: Лозинський у Facebook

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