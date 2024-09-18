У Раді провалили дерусифікацію понад 300 населених пунктів. Трибуну заблокували
Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу.
Джерело: народний депутат Роман Лозинський у Facebook
Пряма мова: "Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано москвою протягом століть поневолення.
Неформальне об'єднання "Депутати московського патріархату" усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів.
Це тотальна ганьба для України. Це реванш".
Деталі: Лозинський також опублікував, як голосували нардепи за відповідну постанову.
Зокрема, 75 парламентарів "не голосували", 5 "утримались" і 3 були "проти".
Найбільше тих, хто "не голосував" серед "Слуг народу" – 40 та депутатської "Платформи за життя та мир" – 15, де об'єдналися вихідці із "ОПЗЖ" після заборони.
Після провального голосування обурені нардепи заблокували трибуну парламенту. Народні депутати вимагали зібрати погоджувальну раду і доручити профільному комітету повторно і негайно розглянути постанову, щоб знову винести її у сесійну залу. Нардепи скандували: "Ганьба".
Нагадаємо:
- 18 вересня Рада розглянула проєкт постанови 3939-ІХ про перейменування окремих населених пунктів і районів. Зокрема, парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ, 263 села.
- Наприклад, Южне Одеської області пропонували перейменувати в Порт-Анненталь. У Дніпропетровській області Новомосковськ пропонували змінити на Самар, Павлоград – на Матвіїв, Синельникове – на Ріднопілля, Першотравенськ – на Шахтарське. Синельниківський район на Ріднопільський район. У Луганській області місто Первомайськ на місто Сокологірськ, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк. У Львівській області місто Червоноград на Шептицький. На Миколаївщині місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район на Ольвіопольський район. На Сумщині місто Дружба на Хутір-Михайлівський. На Харківщині місто Красноград на Берестин, місто Первомайський на Златопіль. У Черкаській області місто Ватутіне на місто Багачеве.