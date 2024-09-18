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В Раде провалили дерусификацию более 300 населенных пунктов. Трибуну заблокировали

Алена МазуренкоСреда, 18 сентября 2024, 13:05
В Раде провалили дерусификацию более 300 населенных пунктов. Трибуну заблокировали
фото: Лозинский в Facebook

Верховная Рада провалила голосование о дерусификации и переименовании более 300 населенных пунктов. После этого трибуну парламента заблокировали с требованием повторно через комитет вынести рассмотрение постановления в сессионный зал.

Источник: народный депутат Роман Лозинский в Facebook

Прямая речь: "Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения.

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Неформальное объединение "Депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш".

Детали: Лозинский также опубликовал, как голосовали нардепы за соответствующее постановление.

В частности, 75 парламентариев "не голосовали", 5 "воздержались" и 3 были "против".

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Больше всего тех, кто "не голосовал" среди "Слуг народа" - 40 и депутатской "Платформы за жизнь и мир" - 15, где объединились выходцы из "ОПЗЖ" после запрета.

После провального голосования возмущенные нардепы заблокировали трибуну парламента. Народные депутаты требовали собрать согласительный совет и поручить профильному комитету повторно и немедленно рассмотреть постановление, чтобы снова вынести его в сессионный зал. Нардепы скандировали: "Позор".

 
фото: Лозинский в Facebook

Напомним:

  • 18 сентября Рада рассмотрела проект постановления 3939-ІХ о переименовании отдельных населенных пунктов и районов. В частности, парламентский комитет рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 поселков, 263 села.
  • Например, Южное Одесской области предлагали переименовать в Порт-Анненталь. В Днепропетровской области Новомосковск предлагали изменить на Самар, Павлоград - на Матвеев, Синельниково - на Риднополье, Першотравенск - на Шахтерское. Синельниковский район на Риднопольский район. В Луганской области город Первомайск на город Сокологорск, Молодогвардейск на Атамановку, Северодонецк на Северодонецк. Во Львовской области город Червоноград на Шептицкий. На Николаевщине город Южноукраинск на Гард, Первомайск на Ольвиополь. Первомайский район на Ольвиопольский район. В Сумской области город Дружба на Хутор-Михайловский. На Харьковщине город Красноград на Берестин, город Первомайский на Златополь. В Черкасской области город Ватутино на город Багачево.

Верховная Рададекоммунизация
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