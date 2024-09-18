В Раде провалили дерусификацию более 300 населенных пунктов. Трибуну заблокировали

Верховная Рада провалила голосование о дерусификации и переименовании более 300 населенных пунктов. После этого трибуну парламента заблокировали с требованием повторно через комитет вынести рассмотрение постановления в сессионный зал.

Источник: народный депутат Роман Лозинский в Facebook

Прямая речь: "Только что парламент провалил голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов. Провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения.

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Неформальное объединение "Депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш".

Детали: Лозинский также опубликовал, как голосовали нардепы за соответствующее постановление.

В частности, 75 парламентариев "не голосовали", 5 "воздержались" и 3 были "против".

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Больше всего тех, кто "не голосовал" среди "Слуг народа" - 40 и депутатской "Платформы за жизнь и мир" - 15, где объединились выходцы из "ОПЗЖ" после запрета.

После провального голосования возмущенные нардепы заблокировали трибуну парламента. Народные депутаты требовали собрать согласительный совет и поручить профильному комитету повторно и немедленно рассмотреть постановление, чтобы снова вынести его в сессионный зал. Нардепы скандировали: "Позор".

фото: Лозинский в Facebook

Напомним: