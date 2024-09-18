Правобережжя Херсонщини можуть розмінувати до кінця 2025 року: вже очищено 53% – ОВА
Середа, 18 вересня 2024, 15:51
На правобережній частині Херсонщини вже розміновано 53% території – понад 365 тисяч гектарів.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Деталі: За словами Прокудіна, близько тисячі саперів щодня обстежують регіон. Вони вже виявили і знищили понад 203 тисячі вибухонебезпечних предметів.
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Прокудін зазначив, що при таких темпах розмінування правобережної частини області може завершитися до кінця 2025 року.
Роботи тривають, і влада планує збільшити кількість саперів. Також розглядаються варіанти створення батальйону для розмінування на базі тероборони або міні-загонів на базі аварійно-рятувальних служб для виконання цих робіт.
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- 16 вересня у селі на Херсонщині загинув 14-річний хлопець через детонацію вибухового премета.
- В Міністерстві оборони України повідомили, що найбільш забрудненими залишаються Херсонська, Харківська та Миколаївська області, де сумарно сталось понад 50% всіх інцидентів із вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.