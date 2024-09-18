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Правобережжя Херсонщини можуть розмінувати до кінця 2025 року: вже очищено 53% – ОВА

"Українська правда"Середа, 18 вересня 2024, 15:51
Правобережжя Херсонщини можуть розмінувати до кінця 2025 року: вже очищено 53% – ОВА
Фото: Getty Images

На правобережній частині Херсонщини вже розміновано 53% території – понад 365 тисяч гектарів. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Деталі: За словами Прокудіна, близько тисячі саперів щодня обстежують регіон. Вони вже виявили і знищили понад 203 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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Прокудін зазначив, що при таких темпах розмінування правобережної частини області може завершитися до кінця 2025 року.

Роботи тривають, і влада планує збільшити кількість саперів. Також розглядаються варіанти створення батальйону для розмінування на базі тероборони або міні-загонів на базі аварійно-рятувальних служб для виконання цих робіт.

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розмінуванняХерсонська область
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