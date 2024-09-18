Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Правобережье Херсонщины могут разминировать до конца 2025 года: уже очищено 53% – ОВА

"Украинская правда"Среда, 18 сентября 2024, 15:51
Правобережье Херсонщины могут разминировать до конца 2025 года: уже очищено 53% – ОВА
Фото: Getty Images

На правобережной части Херсонщины уже разминировано 53% территории – более 365 тысяч гектаров. 

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По словам Прокудина, около тысячи саперов ежедневно обследуют регион. Они уже обнаружили и уничтожили более 203 тысяч взрывоопасных предметов.

Реклама:

Прокудин отметил, что при таких темпах разминирование правобережной части области может завершиться до конца 2025 года.

Работы продолжаются, и власти планируют увеличить количество саперов. Также рассматриваются варианты создания батальона для разминирования на базе теробороны или мини-отрядов на базе аварийно-спасательных служб для выполнения этих работ.

Напомним: 

РЕКЛАМА:

разминированиеХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футзалУкраина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира

Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ

В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

инфографикаНа Украину надвигается осенний холод

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

обновлено от 10:48В Запорожье завершили поисковые работы - 16 раненых

Все новости...
разминирование
Швейцария анонсировала конференцию по разминированию Украины
Хвостатые детекторы: как собаки помогают разминировать Донетчину
ЕС выделяет 2 млн евро на новую инициативу по разминированию Украины
Последние новости
22:07
фотоРоссияне ударили КАБами по Богуславке на Харьковщине: ранены двое жителей
21:39
У Байдена не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане – WP
21:19
фотоСМИ: спутник показал, что после удара ракетный арсенал в Волгоградской области уцелел
20:59
Пограничники: ПП "Нижанковичи-Мальховице" временно прекратит работу
20:35
футзалУкраина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира
20:21
Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ
20:06
ПриватБанк продал 245 заправок, которые ранее контролировал Коломойский
20:00
Что такое витилиго и безопасны ли белые пятна на теле: объяснение
19:55
Израиль ударил по морскому порту в Йемене, который контролируют хуситы
19:24
В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют
Все новости...
Реклама:
Реклама: