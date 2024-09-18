Правобережье Херсонщины могут разминировать до конца 2025 года: уже очищено 53% – ОВА

На правобережной части Херсонщины уже разминировано 53% территории – более 365 тысяч гектаров.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По словам Прокудина, около тысячи саперов ежедневно обследуют регион. Они уже обнаружили и уничтожили более 203 тысяч взрывоопасных предметов.

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Прокудин отметил, что при таких темпах разминирование правобережной части области может завершиться до конца 2025 года.

Работы продолжаются, и власти планируют увеличить количество саперов. Также рассматриваются варианты создания батальона для разминирования на базе теробороны или мини-отрядов на базе аварийно-спасательных служб для выполнения этих работ.

Напомним:

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