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Стефанчук говорит, что Рада вернется к переименованию 333 населенных пунктов: спорные – 5

Валентина РоманенкоСреда, 18 сентября 2024, 16:27
Стефанчук говорит, что Рада вернется к переименованию 333 населенных пунктов: спорные – 5
Руслан Стефанчук. фото Верховной Рады

Верховная Рада вернется к вопросу декоммунизации и дерусификации названий более 300 населенных пунктов.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Стефанчука на заседании согласительного совета 18 сентября после того, как парламентскую трибуну заблокировали, было принято решение, что руководство парламента и фракций внесет в Верховную Раду новое постановление, из которого будет изъято пять населенных пунктов, с переименованием которых возникли проблемы.

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Прямая речь: "Мы приняли решение, что согласительный совет - руководство парламента и руководители фракций - внесет новое постановление, где уберет эти пять проблемных городов, сел, поселков и т.д. в отдельные постановления и проголосует этот пакет для того, чтобы завершить деколонизацию Украины".

Детали: Спикер отметил, что Рада проведет отдельные дискуссии по переименованию этих пяти населенных пунктов, затем будет зарегистрировано два проекта постановления, которые впоследствии будут вынесены на выбор зала.

Стефанчук уточнил, что, предварительно, речь идет о переименовании населенных пунктов Южное, Южноукраинск, Синельниково, Первомайск и Павлоград.

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Кроме этого, по словам спикера, ВР вернется к постановлению о переименовании после того, как проголосует за все ресурсные законопроекты, которые нужны прежде всего для украинского бюджета.

Что предшествовало: 18 сентября Верховная Рада провалила голосование о дерусификации и переименовании более 300 населенных пунктов. После этого трибуну парламента заблокировали с требованием повторно через комитет вынести рассмотрение постановления в сессионный зал.

декоммунизациядерусификацияВерховная Рада
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