Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України
Середа, 18 вересня 2024, 20:52
Президент Володимир Зеленський повідомив, що український план перемоги вже повністю підготовлений.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати".
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Деталі: За словами Зеленського: "немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап".
Що передувало: 16 вересня Зеленський заявив, що план перемоги України у війні готовий на 90%. Наступного дня глава держави анонсував "сильне" військове наповнення плану перемоги.