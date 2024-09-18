Зеленский заявил о полностью готовом плане победы для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинский план победы уже полностью подготовлен.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "И сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы - все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь - решимость реализовать".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского: "нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап".

Что предшествовало: 16 сентября Зеленский заявил, что план победы Украины в войне готов на 90%. На следующий день глава государства анонсировал "сильное" военное наполнение плана победы.