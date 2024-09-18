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Вбивство на заправці в Києві: поліція розкрила нові деталі злочину

Євген КізіловСереда, 18 вересня 2024, 21:16
Вбивство на заправці в Києві: поліція розкрила нові деталі злочину
рушниця, з якої здійснили сметрельний постріл. фото поліції

Поліція провела обшуки у чоловіка, якого затримали за підозрою у вбивстві киянина на АЗС у Києві. Окрім рушниці, з якої було здійснено смертельний постріл, також знайшли гранату.

Джерело: сайт столичної поліції

Деталі: Подія сталася в середу близько 7 ранку у Святошинському районі Києва. На автозаправній станції чоловік пострілом з рушниці вбив 65-річного місцевого мешканця, після чого забрав сумку потерпілого та поїхав з місця події на його автівці.

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Поліціанти затримали 41-річного підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину.

 
Підозрюваний у вбивстві. Фото поліції

Автомобіль загиблого правоохоронці розшукали на території гаражного кооперативу, а речі чоловіка разом із рушницею фігурант переклав до власної машини. Крім того, під час обшуків в оселі фігуранта та в гаражному боксі співробітники поліції виявили гранату та набої.

 
Знайдена у підозрюваного граната. Фото поліції

Мотиви скоєного злочину встановлюються. Слідство не виключає того, що зловмисник ймовірно перебував під дією психотропних або наркотичних речовин, наразі очікуються результати медичного огляду.

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Затриманому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • п.6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів;
  • ч. 4 ст. 187 – розбійний напад;
  • ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Слідчі клопочуть перед судом про взяття підозрюваного під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що передувало: Вранці 18 вересня на одній з АЗС столиці до водія автівки підійшов чоловік з рушницею і вистрілив йому в голову. Після цього він утік на машині вбитого.

Київвбивствокримінал
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