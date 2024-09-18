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Убийство на заправке в Киеве: полиция раскрыла новые детали преступления

Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 21:16
Убийство на заправке в Киеве: полиция раскрыла новые детали преступления
ружье, из которого произвели сметрельный выстрел. фото полиции

Полиция провела обыски у мужчины, которого задержали по подозрению в убийстве киевлянина на АЗС в Киеве. Кроме ружья, из которого был осуществлен смертельный выстрел, также нашли гранату.

Источник: сайт столичной полиции

Детали: Убийство произошло в среду около 7 утра в Святошинском районе Киева. На автозаправочной станции мужчина выстрелом из ружья убил 65-летнего местного жителя, после чего забрал сумку потерпевшего и уехал с места происшествия на его машине.

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Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого неподалеку от места совершения преступления.

 
Подозреваемый в убийстве. Фото полиции

Автомобиль погибшего правоохранители разыскали на территории гаражного кооператива, а вещи мужчины вместе с ружьем фигурант переложил в собственную машину. Кроме того, во время обысков в доме фигуранта и в гаражном боксе сотрудники полиции обнаружили гранату и патроны.

 
Найденная у подозреваемого граната. Фото полиции

Мотивы совершенного преступления устанавливаются. Следствие не исключает того, что злоумышленник вероятно находился под действием психотропных или наркотических веществ, сейчас ожидаются результаты медицинского осмотра.

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Задержанному сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • п.6 ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений;
  • ч. 4 ст. 187 – разбойное нападение;
  • ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Следователи ходатайствуют перед судом о взятии подозреваемого под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Что предшествовало: Утром 18 сентября на одной из АЗС столицы к водителю автомобиля подошел мужчина с ружьем и выстрелил ему в голову. После этого он скрылся на машине убитого.

Киевубийствокриминал
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