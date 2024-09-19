Європарламент закликав дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ

У новій резолюції депутати Європарламенту закликають країни ЄС зняти обмеження, які забороняють Україні використовувати західне озброєння для ударів по військових цілях на території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі: У тексті, ухваленому в четвер, 19 вересня, 425 голосами "за" (131 були "проти" і 63 – "утрималися"), зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Реклама:

Європарламентарі підкреслили, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання "можуть звести нанівець вплив зусиль, докладених до цього часу", і висловили жаль з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.

"Депутати Європарламенту повторно закликають держави-члени виконати своє зобов'язання до березня 2023 року поставити Україні один мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus", – повідомили у Європарламенті.

Резолюція також закликає держави-члени ЄС продовжувати й розширювати політику санкцій Ради ЄС проти Росії, Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, які надають Росії військові технології та технології подвійного призначення.

РЕКЛАМА:

Крім того, євродепутати засудили нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії та закликали до посилення санкцій проти Тегерана і Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України.

Вони також хочуть бачити більше китайських фізичних та юридичних осіб у санкційному списку ЄС, а також більш жорсткі заходи для систематичного вирішення проблеми обходу санкцій компаніями з ЄС, третіми сторонами та країнами, що не входять до ЄС.

Закликаючи ЄС та його держави-члени активно працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та визначенням мирного вирішення війни, депутати Європарламенту зазначають, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вони також вважають, що відповідальність за російські воєнні злочини і репарації та інші виплати з боку Москви є важливими аспектами будь-якого рішення.

"З цією метою депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та партнери-однодумці створили надійний правовий режим для конфіскації російських державних активів, заморожених ЄС в рамках зусиль, спрямованих на компенсацію Україні за величезні збитки, яких вона зазнала", – йдеться у повідомленні Європарламенту.

Нагадаємо: