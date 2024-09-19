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Європарламент закликав дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 19 вересня 2024, 15:00
Європарламент закликав дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

У новій резолюції депутати Європарламенту закликають країни ЄС зняти обмеження, які забороняють Україні використовувати західне озброєння для ударів по військових цілях на території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі: У тексті, ухваленому в четвер, 19 вересня, 425 голосами "за" (131 були "проти" і 63 – "утрималися"), зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

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Європарламентарі підкреслили, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання "можуть звести нанівець вплив зусиль, докладених до цього часу", і висловили жаль з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.

"Депутати Європарламенту повторно закликають держави-члени виконати своє зобов'язання до березня 2023 року поставити Україні один мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus", – повідомили у Європарламенті.

Резолюція також закликає держави-члени ЄС продовжувати й розширювати політику санкцій Ради ЄС проти Росії, Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, які надають Росії військові технології та технології подвійного призначення.

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Крім того, євродепутати засудили нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії та закликали до посилення санкцій проти Тегерана і Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України.

Вони також хочуть бачити більше китайських фізичних та юридичних осіб у санкційному списку ЄС, а також більш жорсткі заходи для систематичного вирішення проблеми обходу санкцій компаніями з ЄС, третіми сторонами та країнами, що не входять до ЄС.

Закликаючи ЄС та його держави-члени активно працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та визначенням мирного вирішення війни, депутати Європарламенту зазначають, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вони також вважають, що відповідальність за російські воєнні злочини і репарації та інші виплати з боку Москви є важливими аспектами будь-якого рішення.

"З цією метою депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та партнери-однодумці створили надійний правовий режим для конфіскації російських державних активів, заморожених ЄС в рамках зусиль, спрямованих на компенсацію Україні за величезні збитки, яких вона зазнала", – йдеться у повідомленні Європарламенту.

Нагадаємо:

  • Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи дискусії серед держав-членів стосовно далекобійних ударів України по російській території, підкреслив, що відповідне рішення кожен союзник має ухвалювати окремо. Водночас він скептично оцінив попередження Путіна, що дозвіл на такі удари буде червоною лінією, яка поставить Росію "у стан війни" з НАТО.
  • Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

ЄвропарламентзброявійнаРосія
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