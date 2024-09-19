Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ
В новой резолюции депутаты Европарламента призывают страны ЕС снять ограничения, которые запрещают Украине использовать западное вооружение для ударов по военным целям на территории России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента
Детали: В тексте, принятом в четверг, 19 сентября, 425 голосами "за" (131 были "против" и 63 – "воздержались"), отмечается, что без снятия нынешних ограничений Украина не может в полной мере реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.
Европарламентарии подчеркнули, что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование "могут свести на нет влияние усилий, приложенных до сих пор", и выразили сожаление по поводу уменьшения объемов двусторонней военной помощи Украине со стороны стран ЕС.
"Депутаты Европарламента повторно призывают государства-члены выполнить свое обязательство до марта 2023 года поставить Украине один миллион боеприпасов, а также ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus", – сообщили в Европарламенте.
Резолюция также призывает государства-члены ЕС продолжать и расширять политику санкций Совета ЕС против России, Беларуси, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, которые предоставляют России военные технологии и технологии двойного назначения.
Кроме того, евродепутаты осудили недавнюю передачу Ираном баллистических ракет России и призвали к усилению санкций против Тегерана и Северной Кореи за их участие в поддержке войны России против Украины.
Они также хотят видеть больше китайских физических и юридических лиц в санкционном списке ЕС, а также более жесткие меры для систематического решения проблемы обхода санкций компаниями из ЕС, третьими сторонами и странами, не входящими в ЕС.
Призывая ЕС и его государства-члены активно работать над достижением как можно более широкой международной поддержки Украины и определением мирного решения войны, депутаты Европарламента отмечают, что любое решение должно основываться на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Они также считают, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения.
"С этой целью депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС в рамках усилий, направленных на компенсацию Украине за огромные убытки, которые она понесла", – говорится в сообщении Европарламента.
Напомним:
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя дискуссии среди государств-членов относительно дальнобойных ударов Украины по российской территории, подчеркнул, что соответствующее решение каждый союзник должен принимать отдельно. В то же время он скептически оценил предупреждение Путина, что разрешение на такие удары будет красной линией, которая поставит Россию "в состояние войны" с НАТО.
- Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева, несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.