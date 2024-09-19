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США наклали санкції на канал фінансової співпраці між РФ і КНДР

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 19 вересня 2024, 18:27

Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та Північною Кореєю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби американського Мінфіну.

Деталі: Незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку спрямовані нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР – Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією "Квансон".

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Через Зовнішньоторговельний банк та "Квансон" Північна Корея нелегально отримує іноземну валюту для фінансування своїх програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Російський центробанк організував схему фінансових транзакцій із цими банками, використовуючи "МРБ Банк", розташований в окупованій Росією Південній Осетії.

Він був підставною юрособою для російського "ЦСМРБанку", чий віцепрезидент Дмитрій Нікулін організував відкриття кореспондентських рахунків для північнокорейських банків у "МРБ Банку" та "координував з представниками КНДР доставку мільйонів доларів і рублів банкнотами" на відповідні рахунку.

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"Принаймні частина рахунків КНДР у МРБ використовувалася для оплати експорту палива з Росії до КНДР", – зазначає Мінфін США.

Також у схемі брала участь "Российская финансовая корпорация", на яку США вже наклали санкції. Вона спільно з Зовнішньоторговельним банком КНДР заснувала підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти.

У цій схемі брав участь ще один російський банк – "Таймер Банк", який переказав "Стройтрейду" мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.

"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу значну стурбованість зусиллями Росії та КНДР щодо поглиблення фінансового співробітництва в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН", – прокоментував виконувач обов'язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

У червні лідер РФ Владімір Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.

СШАРосіяКНДРсанкції
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