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США наложили санкции на канал финансового сотрудничества между РФ и КНДР

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 19 сентября 2024, 18:27

Министерство финансов США вводит санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и Северной Кореей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы американского Минфина

Детали: Незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР – Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией "Квансон".

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Через Внешнеторговый банк и "Квансон" Северная Корея нелегально получает иностранную валюту для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Российский центробанк организовал схему финансовых транзакций с этими банками, используя "МРБ Банк", расположенный в оккупированной Россией Южной Осетии.

Он был подставным юрлицом для российского "ЦСМРБанка", чей вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в "МРБ Банке" и "координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей банкнотами" на соответствующие счета.

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"По крайней мере часть счетов КНДР в МРБ использовалась для оплаты экспорта топлива из России в КНДР", – отмечает Минфин США.

Также в схеме участвовала "Российская финансовая корпорация", на которую США уже наложили санкции. Она совместно с Внешнеторговым банком КНДР основала подставную компанию в Москве, через которую Пхеньян получал средства.

В этой схеме участвовал еще один российский банк – "Таймер Банк", который перевел "Стройтрейду" миллионы долларов для Внешнеторгового банка.

"Сегодняшние действия подчеркивают нашу значительную обеспокоенность усилиями России и КНДР по углублению финансового сотрудничества в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Смит.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

В июне лидер РФ Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

СШАРосcияКНДРсанкции
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