Генсек НАТО: Що більше зброї ми дамо Україні, то швидше прийде мир

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Захід наблизить завершення війни в Україні, якщо збільшить військову допомогу Києву.

Джерело: Столтенберг на заході Німецького фонду Маршалла 19 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг зауважив, що "найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її", але це призведе не до миру, а до російської окупації.

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"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", – додав він.

Генсек НАТО вважає, що для цього Захід має надати Україні якнайбільше зброї, аби правитель Кремля відмовився від думки, нібито може силою загарбати українські території.

"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна", – підсумував Столтенберг.

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Напередодні генсек Альянсу також скептично оцінив попередження Путіна про "червоні лінії" на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Він також поділився спогадами про те, як росіяни брехали на зустрічі з представниками НАТО перед повномасштабним вторгненням в Україну.