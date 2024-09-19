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Генсек НАТО: Чем больше оружия мы дадим Украине, тем быстрее придет мир

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 19 сентября 2024, 19:16
Генсек НАТО: Чем больше оружия мы дадим Украине, тем быстрее придет мир
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Запад приблизит завершение войны в Украине, если увеличит военную помощь Киеву.

Источник: Столтенберг на мероприятии Немецкого фонда Маршалла 19 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг отметил, что "самый быстрый способ закончить войну – это проиграть ее", но это приведет не к миру, а к российской оккупации.

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"Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты", – добавил он.

Генсек НАТО считает, что для этого Запад должен предоставить Украине как можно больше оружия, чтобы правитель Кремля отказался от мысли, что якобы может силой захватить украинские территории.

"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война", – подытожил Столтенберг.

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Накануне генсек Альянса также скептически оценил предупреждения Путина о "красных линиях" на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Он также поделился воспоминаниями о том, как россияне врали на встрече с представителями НАТО перед полномасштабным вторжением в Украину.

НАТОУкраинаоружие
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