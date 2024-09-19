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Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 19 вересня 2024, 20:12
Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

У Нідерландах до 20 вересня тривають навчання під егідою Північноатлантичного Альянсу з випробування систем протидії безпілотникам, у яких уперше взяли участь представники України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби НАТО

Деталі: У щорічних навчаннях НАТО з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE) узяли участь понад 450 людей із 19 країн – членів НАТО і трьох країн-партнерів.

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"Було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах", – зазначили в Альянсі.

Там додали, що безпосередня участь України в навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, схваленої сторонами на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", – йдеться в повідомленні.

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Інтеграція технологій протидії безпілотникам в інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.

Навчання Альянсу відбуваються на тлі кількох інцидентів з проникненням російських безпілотників у повітряний простір його держав-членів.

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії напередодні закликали союзників до негайного запровадження моделі ротації ППО НАТО, а також посилення діяльності НАТО зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі альянсу.

НАТОУкраїнабезпілотники
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